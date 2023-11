Ballando, Ricky Tognazzi insulta Mariotto dietro le quinte: «In pappa il cervello»

di Cristina Siciliano

Ancora discussioni a Ballando con le stelle. Questa sera andrà in onda la quarta puntata del dance show condotto da Milly Carlucci e durante le prime puntate del talent Ricky Tognazzi e Simona Izzo ci hanno già regalato dei momenti memorabili. Se nelle scorse settimane l'attore si era scontrato contro Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che riprende uno scomodo fuorionda. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ricky Tognazzi insulta gravemente Guillermo Mariotto nei backstage di #BallandoConLeStelle:



"Uno scemo, gli è andato in pappa il cervello!". pic.twitter.com/BnI1adBreo — TV Italiana (@TV_Italiana) November 10, 2023

Le parole di Ricky Tognazzi

Nel video in questione Ricky Tognazzi ha insultato Guillermo Mariotto. «Ha dato 5 a Simona? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno sce*o, gli è andato in pappa il cervello - ha sottolineato Ricky Tognazzi -. Ma la cosa che ha detto su me e Simona? Si è bevuto il cervello veramente.

Il riferimento riguarda l'intervento di Mariotto che durante la scorsa diretta di Ballando con le stelle aveva detto: «Ho pensato a Tognazzi, la Izzo e la Tove. Ho provato a immaginarmi anche un triangolo. Poi però mi sono addormentato. Già dopo questa fantasia ho davvero dormito».

