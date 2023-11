Ballando, Teo Mammucari è sicuro di vincere: il disegno della piccola fan

di Redazione web

Teo Mammucari è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione di Ballando con le Stelle e non tanto per le sue doti da ballerino ma per la sua simpatia e spigliatezza. Ogni settimana, infatti, il conduttore regala gag e siparietti esilaranti che fanno divertire il pubblico a casa e quello in studio. Inoltre, Teo è davvero sicuro del suo percorso all'interno del programma di Milly Carlucci: sa che vincerà così come i suoi fan.

Il disegno per Teo Mammucari

Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari, che balla con la professionista Anastasia Kuzmina, ha sempre detto che è sicuro che raggiungerà la finale del programma senza troppi problemi. Infatti, il conduttore, davanti alla giuria, ha fatto sapere che lui non sta partecipando al reality per divertimento ma perché ha un obiettivo ben preciso da raggiungere: il primo posto e, di conseguenza, la vittoria. Quando l'ha detto, in studio c'è stato un boato: tutti fanno il tifo per lui perché è un personaggio molto simpatico, anche se, Selvaggia Lucarelli crede che il fatto di far divertire non sia abbastanza. Non la pensa di certo come lei, la piccola Giada che ha spedito un disegno a Teo e ad Anastasia: i due sono sopra al primo gradino del podio con le coppe in mano e si guardano con sguardo complice. Il conduttore ha ripostato il disegno nelle sue storie Instagram.

Teo Mammucari si sta davvero divertendo a Ballando con le Stelle e i siparietti con Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica stanno impazzando sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 15:51

