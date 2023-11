Ballando, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina scherzano su Selvaggia Lucarelli: lei non la prende bene

di Sara Orlandini

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono una delle coppie in gara in questa edizione di Ballando con le Stelle. Il conduttore televisivo fa divertire i telespettatori con i suoi siparietti e le sue battute dietro alle quinte o all'interno della sala delle stelle. Teo e Anastasia, però, si divertono anche quando non sono in pista e, infatti, postano i video anche su Instagram, tuttavia, l'ultima gag non è andata giù a qualcuno, specie a Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

La gag di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

Il video che Teo Mammucari ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, lo ritrae insieme alla sua ballerina Anastasia Kuzmina che gli sta spiegando un gioco. Si tratta del celebre "bombi o passi" che va molto di moda sui social: ci sono due o più giocatori e il primo deve mostrare al secondo un'immagine e quest'ultimo deve dire se andrebbe a letto o meno con la persona nella foto. Quindi, Anastasia comincia: la prima è l'attrice Meghan Fox e Teo rifiuta, la ballerina ride ma prosegue, è la volta di Shakira, anche a lei Mammucari dice no. Poi, tocca a Rosanna Lambertucci e questa volta il conduttore dice: «Bombo, proprio bombardissimo, la voglio tipo con le occhiaie stile panda», Anastasia ride sonoramente. Infine, è la volta di Selvaggia Lucarelli e Teo risponde: «Bombo, Selvaggia tutta la vita».

Ballando, Ricky Tognazzi furioso con Selvaggia Lucarelli: «Sei sgradevole, il tuo lavoro è provocare». Gelo in studio

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere: a quanto pare la gag non l'ha divertita affatto. La giurata, infatti, nelle proprie storie Instagram, ha scritto: «Carine le figurine Panini del "chi ti faresti". E lei che si spancia». I fan di Ballando non vedono l'ora di sabato: sono sicuri che Selvaggia solleverà l'argomento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA