Ballando, l'ironia di Selvaggia Lucarelli dopo la lite con Ricky Tognazzi: «Simona Izzo sta scrivendo la querela»

Selvaggia Lucarelli è una delle giurate più temute di Ballando con le Stelle: non si risparmia mai nelle sue valutazioni che, a volte, possono sembrare anche indelicate. Nell'ultima puntata del programma, la giornalista ha avuto da ridire, ancora una volta, sulla presenza costante di Simona Izzo all'interno delle clip o delle gag registrate da Ricky Tognazzi durante la settimana. Alla fine dell'esibizione, Selvaggia e il regista non se le sono mandate a dire e, poi, è intervenuta anche la doppiatrice. La giurata, quindi, ha deciso di ironizzare sui social.

«Non vorrei che diventassi l'ombra di Simona, spero che tu non soffra della Sindrome di Stoccolma, quella per cui l'ostaggio si innamora del suo carceriere». Questo è solo un estratto del discorso di Selvaggia Lucarelli al termine dell'esibizione di Ricky Tognazzi che ha cercato di non rispondere alla provocazione ma, poi, non è più riuscito a trattenersi e ha definito la giornalista una "sgradevole provocatrice". Quando nella discussione tra i due è intervenuta anche Simona Izzo, Selvaggia l'ha qualificata come "incredibile", dato che, ha parlato di se stessa in terza persona. Ma non è finita qui. Proprio per questo veloce scambio di battute, la giornalista ha deciso di postare un'immagine sulle sue storie Instagram in cui si vede una donna in procinto di scrivere: «Simona Izzo sta scrivendo la querela».

simona izzo fa parlare me adesso pic.twitter.com/FfMnxVyjtP — side mat (@matsideb) October 28, 2023

L'umorismo di Selvaggia Lucarelli

L'umorismo e la sottile ironia di Selvaggia Lucarelli sono caratteristiche ben note ai suoi follower su Instagram che, ogni giorno, la seguono commentando le varie idee o polemiche che esprime attraverso le sue storie.

