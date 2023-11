Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: arriva l'augurio ambiguo di Rocco Siffredi. Ecco cos'ha scritto

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie più chiacchierate di Ballando con le Stelle, infatti, sembrerebbe che tra i due starebbe nascendo una sincera simpatia, anche se, al momento, ballerina e allievo non si sono troppo espressi in merito. Comunque sia, il loro rapporto piacerebbe molto anche a papà Rocco Siffredi che, nelle scorse ore, ha augurato loro buona fortuna con un messaggio un po' ambiguo.

Il messaggio di Rocco Siffredi sui social

Sui social, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno pubblicato alcune storie per invitare i loro fan e i telespettatori a votarli e sostenerli sulle varie piattaforme. La ballerina e il suo allievo hanno chiesto un po' di supporto che è arrivato anche da Rocco Siffredi che, nel suo messaggio, è stato ironico come al solito. L'attore, infatti, ha scritto: «I ragazzi spingono sempre più forte ma hanno bisogno anche del vostro supporto». La storia del pornodivo ha fatto sorridere i fan che hanno anche notato il continuo sostegno che continua a dimostrare alla coppia. Alcuni giorni fa, infatti, Rocco ha condiviso uno spezzone del ballo che Lorenzo e Lucrezia hanno portato in pista sabato scorso e ha scritto: «Ragazzi, che presa!».

La simpatia tra Lorenzo e Lucrezia

Nella scorsa puntata di Ballando, Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che Lucrezia Lando e Lorenzo Tano trascorrono molto tempo anche fuori dal programma.

