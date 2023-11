Ballando, Rosanna Lambertucci e Teo Mammucari: «C'è una simpatia tra noi due». La gag è esilarante

di Redazione web

Una delle coppie non coppie più chiacchierate di Ballando con le Stelle è sicuramente quella formata da Rosanna Lambertucci e Teo Mammucari. La conduttrice televisiva e il conduttore si stuzzicano molto dietro alle quinte e l'ex Iena continua a dire che tra loro è nato una specie di amore, una simpatia. I siparietti sono davvero esilaranti, come quello avvenuto poco prima che Rosanna scendesse in pista.

La "simpatia" tra Rosanna e Teo

Rosanna Lambertucci è stata la prima aspirante ballerina a scendere sulla pista di Ballando con le Stelle. Quando Carolyn Smith ha annunciato il suo nome e quello di Simone Casula, la coppia si è avvicinata a Paolo Belli che ha detto alla conduttrice: «Ho sentito che sta nascendo una simpatia con uno degli altri aspiranti ballerini, è vero?». Rosanna ha riso insieme a Teo e i due hanno confermato: «Sì, ci stiamo molto simpatici», poi, la conduttrice ha aggiunto: «No no si scherza, io sono felicemente sposata».

Poi, prima che si esibisse nella sua bachata, gli autori hanno mandato il video delle prove settimanali e Teo Mammucari più volte ha fatto visita a Rosanna raccomandandosi con il suo ballerino: «Mi raccomando, tratta bene la mia fidanzata».

L'esibizione di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci si è esibita per prima nella terza puntata di Ballando con le Stelle ma la sua esibizione non ha soddisfatto i giurati che pensano che sia ancora molto rigida nei movimenti. Teo Mammucari è intervenuto dalla sala delle stelle e ha detto: «La state massacrando, ma tra di voi c'è qualcuno di buono?».

