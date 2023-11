Ballando, Wanda Nara si prepara alla puntata con Federico Fashion Style: «Ti amo amico»

di Sara Orlandini

Wanda Nara è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. L'imprenditrice argentina ha spiazzato tutti i giudici del programma che sono rimasti letteralmente a bocca aperta davanti al suo grande talento. I fan del reality si stanno già chiedendo quale tipo di ballo Wanda e il suo maestro Pasquale La Rocca porteranno in pista questa sera, sabato 4 novembre. Intanto, la moglie di Mauro Icardi si affida alle mani dell'amico parrucchiere, Federico Fashion Style.

Wanda Nara, come ha annunciato nelle sue storie Instagram, non vede l'ora di scendere sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle che, questa sera, arriva alla sua terza puntata.

L'imprenditrice argentina, che è una delle star del cast di Milly Carlucci, si allena ore e ore con il suo ballerino Pasquale La Rocca e quando esce dalla sala prove è davvero stanca. Per questo motivo, ama concedersi anche qualche coccola: nelle scorse ore, è stata nel salone di Roma di Federico Fashion Style e ha postato nelle sue storie Instagram il momento dell'asciugatura dei capelli.

L'aspirante ballerina ha dedicato dolci parole al parrucchiere: «Insieme a Roma, ti amo amico», foto che, poi, è stata ripostata anche da Federico.

Wanda Nara, Mauro Icardi la sorprende a Ballando: «Il principe azzurro esiste e io l'ho trovato»

Wanda Nara a Ballando

Wanda Nara, nelle varie clip filmate a Ballando con le Stelle prima di scendere in pista, ha sempre detto di essere felicissima di partecipare al programma e di tenerci davvero a fare bene, dato che, ballare e provare tutto il giorno la distrae molto dai pensieri negativi dovuti alla sua malattia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA