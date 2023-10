Paola Perego: «Dicevano che ero fredda ma prendevo psicofarmaci. A 16 anni sono stata molestata»

di Redazione web

Paola Perego festeggia i 40 anni di carriera sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, è una delle aspiranti ballerine che Milly Carlucci ha fortemente voluto all'interno del cast del programma. Paola, in una recente intervista, si è raccontata a 360 gradi: ha parlato degli aspetti più intimi e rilevanti della propria vita e dei percorsi difficili che ha affrontato ma che l'hanno resa la donna che è oggi.

L'intervista di Paola Perego

Paola Perego ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, al quale racconta i 40 anni della sua carriera: «All’inizio ero veramente un blocco di ghiaccio. Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata, che in tv facevo bene il mio compitino. In realtà ero sotto psicofarmaci. E, all’epoca, non è che potessi dire: scusate, siccome ho preso il Tavor non riesco a manifestare le mie emozioni». Paola ha dichiarato di avere sofferto per molti anni di attacchi di panico e di esserne, finalmente, uscita: «È stato come tornare a respirare, una liberazione. Ci sono arrivata grazie a tanti anni di cure farmacologiche e psicoterapia. Ma, di certo, se fossi una persona fredda non ne avrei sofferto. Dentro avevo un mondo di emozioni che non ero in grado di tirare fuori».

Parlando della sua carriera, la conduttrice ha spiegato di avere cominciato come valletta muta ad Antenna 3 Lombardia insieme a Ric e Gian ma deve ringraziare molto Marco Columbro che è stato il primo a credere davvero in lei.

Paola Perego e le molestie

Infine, Paola Perego ha raccontato di avere subito delle molestie: «Al mio primo ingaggio da modella, a 16 anni, accompagnata da mia mamma, entro per provare i vestiti e il responsabile mi dice: andiamo a letto? È stata la prima di una serie piuttosto lunga di molestie da cui ho imparato a difendermi in fretta.

