Ballando, Paola Perego gela Mariotto: «Hai paura che mio marito ti cacci?»

Diciotto anni e non sentirli. La prima puntata di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci ha già fatto brillare scintille a bordo pista. Tra i concorrenti c'è Paola Perego che insieme al suo partner Angelo Madonia hanno ballato un twist. Il primo giudice che ha espresso la sua opinione in merito all'esibizione della conduttrice è stato Guillermo Mariotto.

«Ho visto tante corsette ma in realtà si possono fare altri passi - ha sottolineato il giudice -. Amo le tue gambe e voglio vedere di più. Poi con te ho il conflitto di interesse perché faccio parte della scuderia di tuo marito».

A tali affermazioni, Paola Perego ha risposto subito a tono. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Paola Perego

«Che significa che sei nell'agenzia di mio marito? - ha sottolineato Paola Perego -.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione in merito all'esibizione di Paola Perego e Angelo Madonia evidenziando qualche suggerimento alla conduttrice. «Ti suggerirei di rimanere nel ruolo quando balli. Poi dovresti uscire dal ruolo quando parli. L’anno scorso abbiamo visto Angelo con Ema Stokholma e ci hanno fatto sognare. E quindi siamo tutti un po’ orfani di questa storia. Tu adesso ti ritrovi nel ruolo dell’altra». Tuttavia, la conduttrice ha subito precisato: «Oddio, dell’altra, ma solo ballerina».

Il gelo

Guillermo Mariotto ha continuato il discorso sottolineando di conoscere bene la presentatrice. Ma a quel punto Paola Perego ha gelato il giudice: «No, non è vero. Io non sto sempre a guardarmi da fuori se è giusto quello che sto facendo. Mentre ballo sì, perché non è una cosa che faccio e che mi appartiene. Ma poi nella vita sono assolutamente spontanea. Non mi conosci così bene. Però se vuoi ti faccio vedere le gambe».

