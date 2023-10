Wanda Nara mostra i segni sulle gambe, conseguenza delle prove a Ballando: «Ecco le mie ferite di guerra»

di Redazione Web

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci, affiancata sempre da Paolo Belli. Tra i concorrenti in gara anche la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, che si sta preparando con molto impegno, nonostante la malattia che le è stata diagnosticata nei giorni scorsi. Il suo partner di ballo è Pasquale La Rocca: un ballerino con il quale la showgirl argentina è riuscita a trovare subito una giusta sintonia. E proprio nelle ultime ore, Wanda Nara ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove mostra le conseguenze fisiche dei duri allenamenti in sala prove con il suo partner. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara: «Icardi lascia il calcio? Ecco cosa farò quando succederà». La rivelazione inaspettata

Wanda Nara e Icardi, la dedica romantica del bomber: «Sei la storia più bella»

«Le mie ferite di guerra». Sono queste le parole che Wanda Nara ha scritto a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

I personaggi in gara

Durante questa diciottesima edizione tanti saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco: da Lino Banfi a Wanda Nara, da Simona Ventura insieme al compagno Giovanni Terzi, che saranno avversari, a Paola Perego; da Teo Mammucari a Carlotta Mantovan, ad Antonio Caprarica a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Come ogni anno Milly Carlucci è riuscita a coinvolgere personaggi originali, curiosi e coraggiosi capace di mettersi alla prova e sfidare i propri limiti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA