Wanda Nara: «Icardi lascia il calcio? Ecco cosa farò quando succederà». La rivelazione inaspettata

di Redazione Web

Wanda Nara ha le idee chiare sul suo futuro con Mauro Icardi. L'imprenditrice argentina ha raccontato cosa farà quando il calciatore abbandonerà il mondo del pallone. In nove anni di matrimonio, la showgirl e l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi non hanno mai smesso di far parlare di loro. Infatti, hanno fatto alzare sopraccigli quando lei è diventata la sua procuratrice.

E proprio nelle ultime ore Wanda Nara ha replicato anche a chi l'ha accusata in passato di aver rovinato la carriera del marito. «Gli ingaggi di Mauro sono ottimi - ha raccontato Wanda Nara -. Abbiamo vissuto a Parigi e ora siamo a Istanbul: due città meravigliose. Sembro una sfascia-carriere?». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara e Icardi, la dedica romantica del bomber: «Sei la storia più bella»

Wanda Nara, prima prova a Ballando: «Compito difficile, devo essere alla sua altezza»

Le parole di Wanda Nara

In un'intervista a Oggi, Wanda Nara ha spiegato cosa farà quando Mauro Icardi abbandonerà il calcio. «Quando Mauro lascerà il calcio torneremo a vivere in Italia, tra Milano e la nostra casa di campagna sul Ticino».

Oggi la showgirl argentina ha deciso, con questa intervista, di mettere un argine non solo al fiume in piena di insulti e illazioni ma anche di raccontare come andranno le cose in futuro con il calciatore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA