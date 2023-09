Wanda Nara, look trasparente (con le paillettes) infiamma i fan: «La mia parte che amo è l'intelligenza»

di Redazione Web

«Mi sto preparando per una cosa così nuova e diversa. L'ansia mi sta assalendo». Sono queste le parole che Wanda Nara ha scritto a corredo del suo ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina, in attesa di scendere in pista a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, ha condiviso alcune foto che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi fan proprio per il suo outfit. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara come sta? La confessione sulla malattia e i test medici: «Paura nell'attesa del risultato»

Wanda Nara a letto in lingerie: «Le regine dormono tutto il giorno». E Icardi risponde così

«Dicono che gli specchi dei camerini mentono ma la mia parte posteriore è naturale e appare così.

Negli ultimi mesi aveva messo un freno agli scatti piccanti, fatta eccezione per qualche immagine in bikini, ma ora torna a lasciare a bocca aperta i follower con tutta la sua sensualità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA