Wanda Nara a letto in lingerie: «Le regine dormono tutto il giorno». E Icardi risponde così

Wanda Nara si mostra sul suo profilo Instagram in lingerie in pose sexy e lascia i suoi fan senza fiato. La moglie di Mauro Icardi non ha mai avuto il timore di mostrarsi su Instagram in foto che la ritraggono senza filtri. Una scelta dettata dalla volontà di farsi paladina della body positivity. Infatti, nelle ultime ore, Wanda Nara ha scelto di mostrarsi ai fan in pose del tutto sensuali mentre è seduta sul letto disfatto e indossa una lingerie in pizzo nero che mette in risalto le sue forme. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Le regine che mi piacciono dormono tutto il giorno». Sono queste le parole che Wanda Nara ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La moglie di Mauro Icardi ha caricato tre foto social dove fissa l'obiettivo e si mostra ai fan con una vertiginosa scollatura.

Una foto che non è passata inosservata ai fan e soprattutto a suo marito.

Ancora una volta l'amore ha vinto e i due si sono dati una nuova possibilità.

