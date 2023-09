«Mauro Icardi ha comprato la nuova auto-barca da 26 milioni di euro»: solo tre proprietari al mondo. A bordo lusso sfrenato. Ma l'acquisto è un mistero

di Redazione web

«L'ex interista Mauro Icardi è una delle sole tre persone a possedere l'auto più costosa del mondo. Il trentenne calciatore ex nazionale argentino e del Paris Saint Germain, che ora sta segnando gol in Turchia al Galatasaray, è l'orgoglioso proprietario di una Rolls Royce Boat Tail che costa 22,3 milioni di sterline, quasi 26 milioni di euro». La notizia rimbalza dal Regno Unito. Il motore di lusso è costruito a mano e richiede quattro anni per essere completato, con optional che includono un frigorifero per lo champagne e un parasole incorporato, oltre ad avere quasi 600 cavalli nel motore. A quattro posti, la vettura conta 1813 parti allestite a mano ed è inoltre dotata di un tavolo telescopico e di un set da picnic che comprende piatti di porcellana e posate d'argento. La notizia è stata rilanciata oggi dal Daily Star in Inghilterra.

Un'auto che sembra una barca

Progettata per catturare l'occhio, la parte posteriore dell'auto ricorda la poppa di una barca e ha persino un ombrellone che si apre dal bagagliaio. Torsten Muller-Otvos, CEO di Rolls-Royce Motor Cars, ha detto del modello costruito a mano: "Questo è uno dei nostri progetti più ambiziosi finora. È dove ignoriamo tutte le nozioni preconcette di possibilità. È dove Rolls-Royce, in collaborazione con un numero molto limitato dei suoi clienti più venerati, stabilisce nuovi standard."

Gli optional incredibili a bordo

La supercar contiene un frigorifero incorporato che viene fornito con due bottiglie di champagne Armand de Brignac da 295 sterine e diversi bicchieri.

Ma Icardi è davvero il proprietario del bolide super lusso? La notizia era stata diffusa qualche tempo fa, però era arrivata immediatamente la smentita da parte del suo entourage, Maurito non avrebbe acquistato alcuna Rolls Royce. Di sicuro, comunque, lui e Wanda Nara non risparmiano certo in lussi sfrenati.

