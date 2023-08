Wanda Nara, compleanno con dedica (tenerissima) alla sorella Zaira: «Sarò sempre qui a vegliare su di te»

di Redazione web

La sorella di Wanda Nara, Zaira Nara, oggi compie 35 anni. La moglie di Mauro Icardi, per l'occasione, le ha dedicato un messaggio d'affetto sui social che ha commosso i fan. Le due sorelle sono più legate che mai e, soprattutto in questo momento di difficoltà dovuto alla malattia della procuratrice e showgirl si dimostra come un gesto di altruismo e affetto.

Ecco cosa le ha scritto.

La dedica alla sorella

«Un felice compleanno alla più bella sorella, mamma e donna di tutte. I tuoi valori ti rendono unica. Sono orgogliosa di come stai crescendo professionalmente. Le cattiverie e l'invidia sono inevitabili. Ma sarò sempre qui a vegliare su di te», ha scritto Wanda Nara in una dedica su Instagram.

Zaira Nara: chi è la sorella di Wanda Nara

Zaira Nara è modella e conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 20:14

