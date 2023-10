Wanda Nara, la confessione sulla malattia: «Sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti: tipo domino»

di Redazione web

Wanda Nara, showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi, sta passando un periodo complicato. La donna, 36 anni, ha rivelato qualche tempo fa di avere una malattia, nonostante questo la showgirl parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La rivelazione

Parlando al Corriere della Sera, Wanda Nara ha confidato più dettagli riguardo alla malattia. A seguito della domanda della giornalista: «Di recente le è stata diagnosticata una leucemia. Come affronta la malattia?». La showgirl ha confermato la sua malattia e «E’ stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante».

La showgirl ha inoltre spiegato come ha scoperto della malattia: «Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita. Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino».

La sua carriera

In merito alla sua carriera e alla partecipazione a Ballando con le Stelle, la showgirl ha commentato: «Non ho mai pensato di lasciare la mia carriera, anche se mio marito guadagna molto più di me. Questo nemmeno quando ho avuto i bambini». Per quanto riguarda Ballando con le Stelle e il futuro, la donna si fa questo augurio: «Volevo fare Ballando ed eccomi qui. Ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film.

