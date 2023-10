«Sono rimasta vedova, ora frequento ragazzi più giovani di me. Mio marito sarebbe orgoglioso»

di Redazione web

Kara Miller ha voluto raccontare la sua storia a chi non la conosceva nemmeno nei social. La 36enne statunitense, dopo la morte improvvisa del marito, ha deciso di non lasciarsi andare allo sconforto ma di reagire e, quindi, di cominciare una nuova vita che è sicuramente diversa da quella che aveva prima. Infatti, ora, la donna frequenta un ragazzo molto più giovane di lei al quale regala di tutto e di più. Ma andiamo con ordine.

«Non mi sono congratulata con mia cognata per la gravidanza e lei si è infastidita, ma il suo comportamento è discutibile»

«Ho detto a mia moglie che non è più la benvenuta a casa dei miei genitori perché fa troppo rumore. Lei se l'è presa»

La storia di Kara Miller

Kara Miller, al Daily Star, ha raccontato: «Quando è morto Aaron io ci sono rimasta davvero male e, dopo molti giorni di lutto ho deciso di riprendere in mano la mia vita. Mi sono iscritta, così, a un sito di incontri e ho conosciuto il mio attuale ragazzo: Daniel. Con lui mi trovo benissimo e anche se tra noi intercorrono 9 anni di differenza, perché lui ne ha 27, ci troviamo molto bene l'una con l'altro. Io gli regalo moltissime cose e, ogni mese, gli firmo un assegno del valore, più o meno, di 1000 euro. A me piace essere così generosa e sono sicura che mio marito sarebbe davvero orgoglioso della vita che sto conducendo. Aaron mi avrebbe detto di non ascoltare nulla di ciò che gli hater scrivono sui social. Daniel, comunque, non è il mio primo toyboy, ne ho avuti altri prima di lui».

Il programma di Kara

Infine, Kara Miller ha parlato della suddivisione della sua settimana, in particolare, dei giorni che riguardano i suoi incontri con Aaron: «Esco con lui dal venerdì alla domenica e, poi, ceniamo, a volte gli compro dei vestiti. Domenica mattina gli do la sua paga settimanale di quasi 1000 euro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA