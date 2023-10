«A mia mamma non è mai importato del mio compleanno, quest'anno che l'ho trascorso con il mio ragazzo, si è infuriata. Non capisco»

di Redazione web

Una ragazza e la mamma non sono mai andate molto d'accordo, per questo, lei ha deciso di trascorrere il suo 18esimo compleanno con il suo ragazzo. La protagonista della vicenda, ha raccontato su Reddit la sua storia che gli utenti social hanno preso molto a cuore. La ragazza, infatti, racconta che a sua madre non è mai importato molto del suo compleanno e non le ha mai organizzato nessuna festa o sorpresa. Quest'anno, invece, sua mamma si è arrabbiata perché lei ha trascorso il suo giorno speciale con il fidanzato.

La storia

La protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «I miei genitori hanno divorziato quando avevo circa 6 anni e mia mamma non ha perso tempo: poco dopo, era già sposata con quello che è diventato il mio patrigno che aveva già due figli. Loro mi hanno sempre trattata male: con vari atti di bullismo, come il fatto di prendermi sempre in giro per i miei vestiti, non mi hanno mai fatto vivere serenamente. Mia mamma, però, non ha mai fatto nulla per evitarlo ma è sempre stata una che non mi ha mai ritenuta così importante, dato che, non ha mai organizzato nemmeno una sorpresa per il compleanno. Ho smesso di sperare che mi regalasse qualcosa di bello intorno ai dieci anni. Ieri, ho compiuto 18 anni e ho deciso di trascorrerlo con mio papà, il mio ragazzo e i miei amici. Sono stata fuori tutto il giorno e, quando, sono rientrata a casa, mia mamma era furiosa perché avevo preferito altri a lei che mi aveva organizzato una mini festicciola in famiglia. Io proprio non ho capito questo suo comportamento e nemmeno quello delle mie zie che mi hanno scritto messaggi in cui mi dicono che sono un'ingrata. Io, comunque, non mi pento di avere festeggiato con papà e il mio fidanzato.

I commenti social

Moltissimi utenti di Reddit hanno preso a cuore la storia della ragazza e in tantissimi hanno commentato la vicenda. Qualcuno ha scritto: «Hai fatto bene a fare ciò che ti sentivi, in fondo, sei maggiorenne», «Magari prova a spiegare a tua madre il tuo punto di vista, magari capirà» oppure «Non ti devi sentire in colpa per le tue decisioni, dovute a comportamenti di altre persone».

