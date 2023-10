«I miei genitori vogliono venire in viaggio di nozze con me e mio marito. Gliel'ho vietato e se la sono presa»

di Redazione web

Dopo la celebrazione di un matrimonio, gli sposi non vedono l'ora di partire per il loro viaggio di nozze, magari, verso mete esotiche che sognano da sempre. Nulla potrebbe rovinare questa romantica attesa a parte... i genitori. È il caso di una giovane sposa che ha raccontato la sua esperienza su Reddit dove ha ricevuto l'appoggio della maggior parte degli utenti social.

La storia

Una giovane sposa si è sfogata su Reddit riguardo a ciò che le è capitato: «Io e mio marito ci siamo sposati da poco e stiamo progettando la nostra luna di miele ma i miei genitori continuano a dirmi che se abbiamo intenzione di partire, loro vogliono venire con noi. Ho detto loro che è fuori discussione e che non se parla proprio ma insistono dicendomi che quando si sono sposati e sono partiti per il viaggio di nozze, le loro famiglie gli hanno seguiti. A me non interessa nulla, perché sono una persona adulta che ha diritto di godersi il viaggio e suo marito.

Inoltre, abbiamo già ritardato la partenza a causa delle spese per il matrimonio e, ora, che siamo più tranquilli si mettono in mezzo loro. Mia mamma e mio papà se la sono presa per il mio comportamento e continuano a dirmi che gli ho feriti.

I commenti social

Gli utenti di Reddit che hanno letto la storia della ragazza sono totalmente d'accordo con lei e qualcuno di loro ha scritto: «Perché mai i tuoi genitori pensano di avere il diritto di venire con voi in viaggio di nozze? Ci sono dei limiti da rispettare», «È una situazione davvero cringe, mi dispiace per te» oppure «Mi chiedo come due genitori possano non capire il disagio che stanno creando».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:20

