«Mia moglie vende gioielli online, le ho detto che non interessano a nessuno: mi ha dato dello str***o»

di Redazione web

Tra moglie e marito o anche fidanzati, la sincerità è una delle caratteristiche fondamentali: un valore che non deve mai mancare. Ma cosa succede se si è troppo sinceri? Lo ha raccontato un utente su Reddit che si è sfogato su ciò che è successo con la sua dolce metà che, stando a quanto scrive, è ancora arrabbiata con lui. Il post ha riscosso molto successo e, infatti, ha raccolto più di mille reazioni. Ma andiamo con ordine.

«Ho detto a mia moglie che dovrebbe migliorare il suo aspetto e lei si è infuriata. Me l'aveva chiesto lei...»

Coppia di sposi lascia il lavoro e la casa per girare il mondo: «Zero pentimenti: viviamo alla giornata»

La vicenda

«Mia moglie possiede uno store online dove vende gioielli fatti a mano. Ha un vero talento e le creazioni che vende sono davvero molto carine e di alta qualità e anche le persone apprezzano, dato che le vendite vanno bene e le recensioni sono molto positive. Il problema è che ovunque andiamo, in ogni conversazione che ha, inserisce qualcosa sul suo negozio e cerca di promuoverlo», si sfoga il marito della donna. «Parli con un amico? Menzionerà casualmente una grande svendita che ha fatto o un ordine personalizzato che ha ricevuto. Parli con la cameriera al ristorante? Dirà che ha un paio di orecchini nel suo negozio che si intonano perfettamente ai suoi occhi».



Poi continua: «L'altro giorno era il compleanno di mia zia e, quindi, ci siamo trovati con la famiglia per festeggiare. Ovviamente, mia moglie ha cominciato a parlare del suo negozio, delle sue creazioni e dei prezzi imperdibili a cui le vende.

I commenti degli utenti

Il post che il ragazzo ha pubblicato su Reddit ha riscosso un certo successo tra gli utenti che si sono divisi: chi ha dato ragione a lui e chi alla moglie. Qualcuno ha scritto: «Ti capisco, anche mia moglie era così: insopportabile. Non hai fatto nulla di male», «Se questa cosa ti dava tanto fastidio, hai fatto bene a dirglielo e lei si è arrabbiata perché hai parlato di qualcosa a cui tiene particolarmente» oppure «Io sono dalla parte della moglie, non credo proprio pubblicizzasse i suoi prodotti per infastidire le altre persone».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA