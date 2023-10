Coppia di sposi lascia il lavoro e la casa per girare il mondo: «Zero pentimenti: viviamo alla giornata»

di Redazione web

Amy Gervin e suo marito Ronan McCabe erano stanchi della solita routine, del loro lavoro che, sebbene garantisse loro uno stipendio, non era sinonimo di felicità. Proprio per questo, hanno deciso di lasciare tutto e inseguire il sogno di una vita: visitare quanti più Paesi possibile nel mondo. La coppia ha, quindi, aperto un profilo Instagram per raccontare alle persone le loro avventure e i loro viaggi. La coppia sta così vivendo la vita dei loro sogni.

La storia di Amy Gervin e Ronan McCabe

Amy Gervin ha 25 anni e il marito Ronan McCabe 24, entrambi dell'Irlanda del Nord, lavoravano nel settore delle telecomunicazioni ma, come raccontano sui social, non si sentivano del tutto soddisfatti. La coppia, inizialmente, pensò si trattasse di un periodo di stanchezza e, quindi, decise di comprare casa e di recarsi a Bali, in Indonesia, per un po' di relax. Proprio lì, Amy e Ronan hanno pensato di aprire un profilo Instagram in cui raccontavano ai follower le loro esperienze da viaggiatori. L'account social continuava a crescere e, quindi, i content creator si sono chiesti se non fosse il caso di seguire quell'onda di successo che stavano riscuotendo.

Le parole di Amy

A BelfastLive, Amy Gervin ha detto: «Tutto ciò che è successo a me e a Ronan, mi ha davvero dato una prospettiva completamente nuova sulla vita perché abbiamo capito che possiamo progettare giorno per giorno la vita che vorremmo vivere, senza seguire schemi troppo rigidi. Io e mio marito abbiamo scelto di girare il mondo e non ci pentiamo di nulla».

