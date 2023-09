Viaggio gratis alle Barbados diventa un incubo: la coppia finisce all'ospedale e il conto è salatissimo

di Redazione web

Due tiktoker famosi sono finiti all'ospedale dopo che il viaggio da sogno alle Barbados si è rivelato un incubo. La coppia famosa sui social, infatti, ha raccontato l'accaduto sulla nota piattaforma social spiegando nei dettagli come, da un viaggio gratis di pubbliche relazioni, sono finiti in ospedale per le condizioni di salute del giovane influencer.

Ma scopriamo insieme cos'è successo.

Matrimonio gay, i tiktoker Alfredo Foffy e Ro Rio sposi: il sorteggio tra i follower per partecipare alla festa Dei dell'Olimpo

«Quanti colpi metto nel caricatore? Scegli tu»: lite choc su TikTok, il 14enne tira fuori la pistola

Il viaggio alle Barbados

I due traverl blogger Bea Martinho e Bartek, conosciuti su TikTok con i nickname @kybetravel e @letsmunch, sono partiti per le Barbados per il compleanno di lui.

Tutto molto emozionante, bello e soprattutto gratuito, fino a quando lui non ha iniziato ad accusare dei dolori molto forti alla pancia. «Proprio qui il nostro viaggio si è trasformato in un incubo e Bartek ha avuto forti dolori allo stomaco a cui abbiamo provato a trovare un rimedio, ma senza successo e siamo finiti in ospedale», ha detto Bea su TikTok.

In una seconda clip, Bea ha spiegato che la coppia ha trascorso una notte insonne prima di recarsi alla clinica medica più vicina alle otto del mattino dove i medici gli hanno prelevato il sangue. Questo gli è costato 200 sterline, circa 230 euro.

La scoperta choc

Tuttavia, le cose sono peggiorate poiché il medico della clinica sospettava che Bartek avesse un'appendicite, quindi è stato rapidamente portato d'urgenza al pronto soccorso alle 9:30.

«Qui abbiamo speso 650 sterline (750 euro, ndr) per una Tac che non solo ha confermato l'appendicite ma che aveva anche calcoli renali e una frattura anomala dell'anca. Siamo stati trasferiti al pronto soccorso del Queen Elizabeth Hospital (11.00) dove abbiamo aspettato otto ore per essere visitati», ha chiarito la ragazza.

La vacanza da sogno è finita con un intervento chirurgico che, sommato alle spese precedenti, ha fatto sì che la "vacanza" avesse un costo di 2.642 sterline, pari a 3.038 euro.

Per fortuna, i due vlogger hanno fatto sapere che il viaggio è finito per il meglio con un recupero post operatorio di successo e i festeggiamenti dei 27 anni fuori dall'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA