Tiktok, Meredith Duxbury si tinge i capelli: da bionda a rossa, il nuovo look della tiktoker

di Redazione web

Meredith Duxbury condivide con i suoi follower su Instagram e TikTok il suo radicale cambio look. La tiktoker ha radicalmente cambiato taglio e colore di capelli. Il nuovo look le cambia l'aspetto senza, però, intaccare la sua bellezza. Duxbury in soli due anni ha raggiunto un pubblico che sfiora i 19 milioni follower su Tiktok e i 2 milioni su Instagram. Punto di riferimento per chi si occupa di makeup, può vantare decine e decine di imitazioni virali su Tiktok.

Lifting istantaneo agli occhi: il trucco del make up che sta spopolando su TikTok

La tiktoker: «Il mio viaggio in Egitto è stato terribile: sono stata truffata ovunque»

Il cambio di look di Meredith Duxbury

Meredith Duxbury da alcuni giorni condivide foto e post in cui mostra la sua radicale trasformazione. «Una nuova era», scrive sotto al post in cui annuncia di essersi tinta i capelli. L'ex bionda, infatti, ha deciso di diventare rossa. Dal numero di like e commenti sembra che i fan abbiano apprezzato il cambiamento. Intanto, Duxbury si mostra a suo agio, come sempre, nelle foto e video che pubblica sui i suoi seguitissimi social.

La beauty creator che ha conquistato Tiktok

La tiktoker, 24 anni, nata nel Regno Unito il 21 gennaio 1999, è modella e beauty influencer. Oltre ad aver collaborato con brand importanti come Morphe e Charlotte Tilbury, ha realizzato una sua linea di ciglia finte per KISS, il tutto creando contenuti quasi tutti dedicati al make-up. Così Meredith Duxbury, ex bionda appassionata di trucco, si è trasformata in una delle beauty creator più popolari di TikTok.

Il trucco di Meredith Duxbury

A renderla riconoscibile è la tecnica di trucco messa a punto da lei stessa e che consiste nell'applicazione di quantità molto consistenti di fondotinta. Per quanto riguarda la modalità di stesura, Meredith sostiene di usare direttamente le mani perché solo così riesce a far fondere il fondotinta con la pelle e mantenere la texture del prodotto morbida e vellutata. Altra peculiarità della tecnica utilizzata dalla 24enne è l'uso quasi esclusivo della spugna: secondo Meredith, infatti, solo sfumando si potrà ottenere un risultato simile al suo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA