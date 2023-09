Barbara Gambatesa, l'influencer della pizza gratis da Errico Porzio: «Non regalo pubblicità, il mio è lavoro»

di Redazione web

Si chiama Barbara Gambatesa, ha mezzo milione di follower su Instagram e oltre 3 milioni su TikTok, ma soprattutto è l'influencer la cui storia nelle scorse ore è diventata virale. Dopo aver mangiato alla pizzeria di Errico Porzio sul lungomare di Napoli, ha deciso di cancellare tutte le storie pubblicate sul suo profilo Instagram perché non si aspettava di dover pagare davvero ciò che aveva consumato. Una "vendetta" che ha scatenato un dibattito sui social e nel quale poi sono intervenuti anche i due protagonisti.

Barbara Gambatesa: «L'influencer è un lavoro»

Sul caso è intervenuto il proprietario del locale, Errico Porzio, che non era presente quando la ragazza ha cenato nel suo locale. «Nonostante fosse stata contenta e soddisfatta del servizio e della pizza – scrive il pizzaiolo - ha fatto delle storie su Instagram, ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate».

Poi è arrivata la replica di Barbara: «Ciao ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto.

Cosa è successo

A Fanpage l’influencer Barbara Gambatesa spiega la sua versione di quella serata: «Non c’erano accordi scritti nero su bianco - ha detto -. Ma c’è stato un accordo reciproco. Non è provenuto forse da Errico, ma tutte le loro frasi testimoniavano una collaborazione che si era strutturata. Io ho fatto pubblicità gratuita dal mio telefono e dai loro telefoni. Ma, alla fine, se vedo che non c’è più reciprocità, mi trovo costretta a togliere tutto». Il caso sembra lontano dall’essere chiarito, visto che poi in un video pubblicato sui suoi social, Porzio spiega che in realtà con l’influencer non c’era alcun accordo né nessuno l’aveva mai chiamata nel locale.

