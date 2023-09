Lite in aereo per il bagaglio: «Faccio quello che voglio, sono famosa su Instagram». Poi le cancellano il profilo

di Redazione web

Le liti in aereo a causa del bagaglio a mano sono state all'ordine del giorno durante l' estate. Tra passeggeri che si sono presi a parolacce e chi è stato allontanato, i social sono pieni di immagini che mostrano scene molto divertenti. Di recente un video che mostra la lite tra due donne su un volo di linea sta facendo il giro del web. Ad aver colpito è stata la risposta della ragazza più giovane che ha dichiarato di poter fare come meglio credeva perché «sono famosa su Instagram».

Andiamo a capire meglio di chi si tratta e se realmente è così famosa sui social network.

Furti nei bagagli in aeroporto, ecco come agiscono gli addetti alle borse dei passeggeri: tre arresti

Aereo per Roma "precipita" per 8mila metri in 10 minuti, la passeggera: «Ho pensato di morire, ho scritto a mia figlia che l'amavo»

Full video of the "Instagram famous" pic.twitter.com/yTd0uvrj5w — Jimmy Tran 🇻🇳 (@thatjimmytr) September 18, 2023

La lite virale

Morgan Osman è il nome della donna che ha dichiarato di poter fare come meglio crede perché è famosa su Instagram, ma qualcosa è andato storto subito dopo che il video è andato virale sui social: il suo account da quasi un milione di follower è stato cancellato.

Il tutto era partito da un "normale" litigio tra due donne sullo scompartimento dove appoggiare i bagagli a mano. La situazione è presto degenerata, vista l'arroganza di Morgan che continuava ad insultare la signora, provocandola. L'influencer si è, poi, accorta di essere filmata da un altro passeggero e, con lo sguardo di sfida ha fissato la telecamera dello smartphone e ha pronunciato la frase diventata vorale in pochissimo tempo: «Film me, I'm Instagram famous», ovvero «Filmami pure, sono famosa su Instagram». Poi è scesa dal volo e ha proseguito il suo viaggio in maniera diversa.

L'account bloccato

Morgan Osman, dopo essere stata riconosciuta, ha voluto chiarire la sua posizione sulle sue storie di Instagram, dichiarando di non essere stata cacciata, ma di aver preferito cambiare aereo per non rischiare di diventare violenta.

Poco dopo, tuttavia, la ragazza si è vista bloccare il proprio account Instagram.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA