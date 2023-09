Due aerei si scontrano, paura in pista al momento del rullaggio: «Distrutta l'ala sinistra» VIDEO

di Redazione web

Questa mattina due aerei si sono scontrati sulla pista dell aeroporto di Palma de Maiorca. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e ha provocato la rottura dell'estremità di un'ala di uno degli aerei con a bordo i passeggeri pronti per il decollo.

Per il momento non si sono registrati feriti e i soccorsi sono arrivati immediatamente. Il volo ha ritardato la partenza di oltre un'ora.

Lo scontro aereo

Secondo i media spagnoli, la compagnia aerea Condor che copre la tratta Palma-Francoforte ha visto scontrarsi un proprio mezzo con quello della compagnia Air Europa. I due aerei stavano svolgendo delle manovre all'aeroporto di Son Sant Joan.

L'incidente sarebbe avvenuto quando l'aereo di Air Europa, che aveva effettuato la tratta Barcellona-Palma, stava arrivando al terminal. Mentre era in manovra, non avrebbe preso le dovute misure e si è scontrato con la parte posteriore dell'aereo Condor, che era fermo e aspettava il permesso di ripartire.

L'incidente è avvenuto a bassa velocità, con un passeggero a bordo dell'aereo Condor diretto a Francoforte che ha descritto di aver sentito un «forte rumore mentre l'aereo frenava».

Entrambi gli aerei sono stati danneggiati e i detriti dell'ala rotta erano visibili sull'asfalto della pista, mentre i servizi di emergenza dell'aeroporto sono stati immediatamente attivati dagli stessi piloti.

L'aereo di Air Europa ha potuto proseguire sulla pista dopo la collisione fino a raggiungere il terminal e i passeggeri sono sbarcati normalmente.

Fonti dell'autorità aeroportuale Aena affermano che l'incidente sarà analizzato dalla Commissione investigativa sugli incidenti e gli incidenti dell'aviazione civile (CIAIAC).

Le testimonianze dei passeggeri

Uno dei passeggeri del volo Palma-Francoforte ha detto a Última Hora: «Abbiamo sentito un forte rumore proveniente dall'aereo che frenava prima dell'apertura delle porte. L’abbiamo vissuta con calma. Le squadre di emergenza sono immediatamente arrivate per esaminare l'aereo e hanno chiesto a noi passeggeri di aspettare in cabina prima di essere trasferiti in autobus al terminal».

L'aereo Cóndor diretto a Francoforte sarebbe dovuto partire alle 9.15 ed è stato ritardato fino alle 10.30.

