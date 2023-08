Ryanair cancella voli Napoli-Tolosa da novembre a marzo: «Problemi commerciali»

di Redazione web

Problemi in vista per i passeggeri di Ryanair, che hanno già acquistato un biglietto aereo - o avevano intenzione di farlo - per raggiungere Napoli da Tolosa, città della Francia, e viceversa, da Tolosa verso il capoluogo della Campania. Una donna italiana che vive nella cittadina francese, ha segnalato a Leggo, di aver ricevuto una email direttamente dalla compagnia aerea, che l'ha avvisata della cancellazione del suo volo di andata e ritorno, per generici «problemi commerciali», nel periodo compreso tra il 6 novembre e le prime settimane di marzo 2024.

Voli cancellati

Nella mail, Ryanair ha specificato che c'erano due opzioni: la richiesta di rimborso per non aver potuto usufruire del volo o il riposizionamento gratuito su un altro volo della compagnia, entro le prossime 24 ore. In effetti, controllando sul sito della compagnia irlandese, i voli Napoli-Tolosa-Napoli non sono più disponibili nel periodo citato; l'ultimo volo disponibile è il 6 novembre e la prima data nel 2024 è il 15 marzo. Da aprile in poi ancora non ci sono date perché, come tutte le compagnie aeree, il calendario completo dei voli del prossimo anno, uscirà nelle prossime settimane.

Risposte poco chiare

In merito ai «problemi commerciali» responsabili della cancellazione dei voli, a chi ha chiesto spiegazioni più dettagliate, Ryanair avrebbe fornito spiegazioni evasive.

In una nota diffusa dall'azienda di trasporto, Wilson ha aggiunto che interferire nel modo in cui le compagnie aeree fissano i prezzi delle tariffe è «illegale» e avrebbe «conseguenze indesiderate». Che siano queste?

