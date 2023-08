Lukaku, tifosi della Roma scatenati sui tetti delle auto per la foto a Ciampino: decine di vetture distrutte

di Redazione web

Il passo dalla gioia, per l'arrivo di un giocatore tanto atteso, al vandalismo può essere molto breve. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, all'aeroporto di Ciampino, il secondo scalo della capitale, quando centinaia di tifosi hanno atteso all'esterno l'uscita di Lukaku, giunto a Roma per la nuova stagione di calcio con i giallorossi.

Ladro finge di chiedere un'informazione e scippa la collanina a un uomo: non sapeva di essere ripreso

Video dei danni

Un video postato su Welcome to Favelas documenta per bene cosa è accaduto ad alcune delle auto parcheggiate nella zona di arrivo dell'aeroporto; in molti per fotografare e filmare il calciatore sono saliti sui tetti delle macchine e con il peso di una o più persone hanno deformato la lamiera dell'auto, tanto da imprimere diversi avvallamenti sul tettino.

Amara sorpresa

Sono diverse le auto filmate in cui si possono vedere i danni evidenti provocati dai tifosi vandali incuranti dei danneggiamenti ai veicoli fermi in sosta. E chissà che brutta sorpresa è stata per i proprietari delle macchine, quando per riprenderle hanno solo potuto constatare il danno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA