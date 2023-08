Lukaku alla Roma, la reazione social di Damiano dei Maneskin: «Se arriva... compro la maglia di Azmoun»

Dopo un'estate ad aspettare l'attaccante, i tifosi della Roma adesso accarezzano il sogno di vedere Romelu Lukaku in maglia giallorossa. L'ex interista, al centro di una disputa in questa sessione di mercato tra Inter e Juventus, potrebbe approdare nella Capitale.

Un affare che può cambiare le sorti della stagione giallorossa che, finalmente dopo le tante frecciatine lanciate da Mourinho alla società, accoglierebbe il suo nuovo numero 9. La dirigenza è a Londra per chiudere la trattativa con il Chelsea. Ma la reazione dei tifosi qual è? In tanti sembrano concordare con il tifosissimo giallorosso Damiano dei Maneskin.

Lukaku alla Roma: la reazione di Damiano David

Nelle ultime ore l'ipotesi Lukaku a Roma è sempre più reale. Il Chelsea ha aperto al prestito dell'attaccante, così il gm Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin sono volati a Londra con un volo privato per incontrare la dirigenza del Chelsea.

Le voci di mercato parlano di uno stipendio da 8,5 milioni di euro per una stagione e le visite mediche del calciatore sarebbero già state fissate per lunedì. Ma come hanno preso la notizia i tifosi della Roma?

Sicuramente Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A e, vista la difficoltà di trovare una punta di peso dal club, l'arrivo dell'attaccante è stato accolto con un sospiro di sollievo. Ma molti non sembrano aver gradito i trascorsi avuti con l'Inter e, poi, con la Juventus e sui social è partita uno strano passaparola del quale si è reso protagonista anche il frontman dei Maneskin, Damiano David.

«Se arriva Lukaku, compro la maglia di Azmoun», scrive su Twitter il cantante ripostando un tweet di un tifosi. Azmoun è un altro giocatore vicino a firmare un contratto con la Roma di Josè Mourinho. Che l'accoglienza per Romelu non sia quella che si aspetta l'attaccante belga? Lo scopriremo presto, sempre che si arriva alla fumata bianca.

Venerdì 25 Agosto 2023

