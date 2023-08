Lukaku alla Roma: Pinto e Ryan Friedkin a Londra per chiudere. Prestito oneroso, stipendio da 8,5 milioni. Lunedì visite mediche I Blues hanno aperto al prestito del belga, che avrebbe dato il suo ok al trasferimento in giallorosso







di Redazione web Lukaku alla Roma può diventare realtà. L'affare di mercato che può cambiare la stagione dei giallorossi si è concretizzato nelle ultime ore. Dirigenza a Londra per chiudere: prestito oneroso, stipendio da 8,5 milioni. Lunedì le visite mediche. Il Chelsea ha aperto al prestito dell'attaccante, così il gm Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin sono volati a Londra con un volo privato per incontrare la dirigenza del Chelsea. L'obiettivo è tornare a Roma con il terzo passeggero, Romelu Lukaku. Azmoun alla Roma? «Ma è il suo sosia, sono separati alla nascita...». Ecco a chi assomiglia, social scatenati Lukaku-Roma, cosa succede La squadra di Pochettino giocherà questa sera con il Luton a Stamford Bridge, per questo i colloqui tra le parti potrebbero andare avanti a lungo. Secondo quanto riportato da più fonti, Romelu Lukaku avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Trigoria, dove ritroverebbe Mourinho. «Pinto mi ha detto che arriverà un altro attaccante, oltre ad Azmoun», ha detto nella conferenza stampa che anticipa la sfida con il Verona, in programma domani al Bentegodi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 16:03



