Azmoun alla Roma? «Ma è il suo sosia, sono separati alla nascita...». Ecco a chi assomiglia, social scatenati

È Sardar Azmoun il nuovo attaccante della Roma. Il 28enne di proprietà del Bayer Leverkusen, infatti, sarà ufficializzato in giornata quando avverrà lo scambio di documenti. Intanto, però, sui social, un dettaglio del neo giallorosso non è passato inosservato e la somiglianza con un attore italiano ha fatto sorridere i fan della Capitale.

«Ricky Memphis e Sardar Azmoun sono stati separati alla nascita?», il "dubbio" incalza mentre l'attore è da ore in trending topic su Twitter.

Abbiamo un sogno nel cuore... Ricky Memphis nuovo campione della Magica pic.twitter.com/KvsYm3fK2t — dani_T (@maticcomegullit) August 24, 2023

Sardar Azmoun

A volere il 28enne in squadra è stato proprio Mourinho. Durante il match di Europa League della scorsa stagione, qualcuno ricorderà l'abbraccio tra l'allenatore della Roma e Azmoun in segno di fiducia e rispetto per le sue qualità calciastiche.

Attualmente, la trattativa, dopo il retroscena che vedeva inizialmente Zacapa al suo posto, è verso la chiusura. Ma un retroscena ancora più sconvolgente spunta dai social.

La strana somiglianza

Mentre il giocatore si aggiudica il posto di attaccante alla Roma, in molti hanno notato la somiglianza con l'attore originario proprio della Capitale, Ricky Memphis.

