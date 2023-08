Roma, sorpresa all'Olimpico: in panchina al posto di Mourinho ci sarà Bruno Conti

di Redazione web

Olimpico sold out per la Roma, con sorpresa: Bruno Conti in panchina, come in quella stagione drammatica del 2004, quando Marazico andò in soccorso della banda giallorossa e la portò in salvo. Bruno c’è sempre quando si tratta di aiutare, ed eccolo di nuovo all’Olimpico, per sostituire nominalmente José Mourinho, squalificato insieme con il suo vice Foti e due collaboratori, Nuno Santos e Salzarulo.

Stefano Rapetti, che è il preparatore atletico della squadra, dirigerà le operazioni contro la Salernitana, sarà lui a ricevere le indicazioni da Mourinho, come ha fatto per tutte le amichevoli estive. Rapetti non ha il patentino e in lista, come noto, ne serve uno di prima categoria e la scelta ricade appunto su Bruno Conti, che riceverà l’abbraccio dell’Olimpico, perché dei tifosi della Roma lui resta un idolo assoluto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 18:25

