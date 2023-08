Tolosa-Roma 2-1: decide Bagraoui al 90'. Inutile il gol di Dybala, Mourinho chiude con Mancini centravanti

di Giuseppe Mustica

SECONDO TEMPO

90' GOL TOLOSA: Passano i francesi, a 30 secondi dal 90esimo. E lo fanno con il neo entrato in campo Begraoui, che sfrutta al meglio una ripartenza del Tolosa e batte Svilar che non ha nessuna colpa. L'errore è di Smalling, che sbaglia l'intervento in spaccata lasciando praticamente la porta aperta sul cross che arrivava dalla destra.

85' Buona occasione per Solbakken, che sugli sviluppi di un calcio di punizione si trova il pallone sul sinistro da dentro l'area. La conclusione è sbilenca. E la difesa del Tolosa si salva.

77' Migliore occasione per la Roma con capitan Pellegrini, servito in area di rigore, ci prova col destro ma Restes, d'istinto, respinge la minaccia.

72' Aboukhlal e Mancini ammoniti. I due non se li sono mandati a dire dopo un contrasto duro su Bove, che rimane a terra e poi si rialza.

68' Celik è il primo ammonito della partita: fallo da dietro su Diarra.

64' Ci prova il Tolosa, con una conclusione centrale che non crea nessun problema a Svilar che blocca senza problemi.

62' La Roma è in difficoltà adesso, il Tolosa ha alzato il ritmo - i francesi sono all'ultima amichevole precampionato - e i giallorossi soffrono.

57' Lancio di Pellegrini che trova Kristensen con un poco di spazio dentro l'area di rigore. Il cross però, basso, è intercettato dalla difesa francese e la sfera finisce nelle mani del portiere.

50' Ancora a sinistra la Roma ha problemi: da quelle parti il Tolosa affonda senza trovare chissà quale opposizione. E poi davanti, i giallorossi, non riescono a tenere un pallon con Belotti che come nel primo tempo continua a vederla davvero poco.

46' Iniziata la ripresa: in campo Svilar, Mancini ed El Shaarawy

PRIMO TEMPO

45' Finisce il primo tempo: 1-1 tra Tolosa e Roma. A Dallinga risponde Dybala con una magia direttamente su calcio di punizione. Poi l'argentino ha lasciato il posto a Pellegrini. La Joya ha chiesto il cambio per un leggero problema all'inguine. Ma ha rassicurato tutti.

43' Cross dalla destra di Kristensen, ma Belotti viene anticipato. Per il momento il Gallo ne ha viste poche.

36' Fuori Dybala e dentro Pellegrini: non sembrano esserci problemi per l'attaccante argentino. Che è uscito salutando tutti e battendo le mani in risposta all'applauso del pubblico francese dopo il gol, bellissimo, del pari.

35' Cassere scippa il pallone a Dybala al limite dell'area di rigore e calcia col destro: centrale. Rui Patricio blocca senza problemi.

32' I giallorossi hanno preso coraggio e vanno vicini al gol del vantaggio. Cross dalla sinistra, Restes prima smanaccia ma la sfera rimane nella disponibilità di Kristensen che non ci pensa due volte e calcia col mancino: il portierino del Tolosa è rearrivo e respinge.

26' GOL ROMA: Magia di Paulo Dybala direttamente su calcio di punizione.

25' Bella palla di Dybala nello spazio per Aouar, che viene steso ai 25 mentri. Sul pallone c'è la Joya.

22' Altra occasione per i francesi, con Dallinga che anticipa tutti sul primo palo e non riesce, però, a centrare da ottima posizione lo specchio della porta. Roma in difficoltà soprattutto a sinistra, con Ndicka e Zalewski che si ritrovano spesso in inferiorità numerica.

18' L'azione del Tolosa si sviluppa soprattutto a destra dove la Roma non riesce a chiudere gli spazi. E c'è un altro calcio d'angolo per i francesi.

10' La Roma un poco il colpo del gol subito lo ha preso. Sempre Suazo e mattere in difficoltà la retroguardia giallorossa. Il Tolosa è partito a mille, aggressivo. I giallorossi al momento non sono riusciti a imbastire nessuna azione degna di nota.

8' Kristensen prova a sfondare sulla corsia ma viene chiuso dalla difesa del Tolosa. Si riparte con un rinvio dal fondo.

4' GOL TOLOSA: Passano subito i francesi, con Dallinga: appostato tutto solo in area di rigore, riesce a battere senza problemi Rui Patricio. L'assist è di Suazo.

2' Pallone alto quello calciato da Genraeu, Rui Patricio non deve nemmeno intervenire.

1' Iniziata la partita. E subito intervento di Ndicka su un errore di Zalewski. Punizione per il Tolosa da posizione interessante. Al limite dell'area di rigore

Squadre in campo, per i consueti saluti.Tra poco l'avvio del match

Le formazioni ufficiali

Tolosa (3-4-3): Restes; Suazo, Nicolaisen, Costa; Desler, Sierro, Cassere, Genraeu; Magri, Aboukhlal, Dallinga. All. Martinez.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. All. Mourinho.

📋 Ecco gli 11 giallorossi scelti da José Mourinho per #TFCRoma: Rui Patricio, Smalling, Llorente, Kristensen, Cristante, Ndicka, Zalewski, Bove, Dybala, Belotti, Aouar#ASRoma pic.twitter.com/xN0iITS617 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 6, 2023

Dove vederla

Tolosa-Roma sarà trasmessa in diretta streamiing da Dazn, con la partita che sarà visibile anche su Sky ai canali "Zona Dazn" e sull'app della piattaforma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 21:26

