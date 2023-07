Roma, respinto il ricorso: confermati i quattro turni di squalifica per Mourinho in Europa Lo Special One sconterà lo stop nella prossima Europa League





Niente sconto per José Mourinho. Il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di quattro giornate dell'allenatore portoghese è stato infatti respinto. L'Uefa ha quindi confermato la sua decisione di punire l'allenatore della Roma «per aver rivolto un linguaggio aggressivo al giudice di gara». La commissione etica e disciplinare dell'organo di governo del calcio europeo aveva quindi punito le accuse rivolte a Taylor dallo Special One al termine della finale dell'Europa League, persa dai giallorossi contro il Siviglia. Lo stop sarà scontato nella prossima edizione dell'Europa League disputata dai giallorossi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 17:15



