Carlo Mazzone morto, Francesco Totti e la dedica commovente: «Sarai sempre nel mio cuore»

Il mondo del calcio è in lutto: lo storico allenatore Carlo Mazzone è morto a 86 anni. Ex calciatori, società sportive, personaggi noti ma anche politici italiani stanno rendendo omaggio a Sor Carletto, come veniva soprannominato. Nella sua lunga carriera all'interno del mondo del calcio, Mazzone aveva scoperto grandi calciatori come, ad esempio, Francesco Totti che proprio poco fa gli ha dedicato un dolce pensiero sul proprio profilo Instagram.

Il post di Francesco Totti

Francesco Totti ha pubblicato una foto in bianco e nero sul proprio profilo Instagram in cui è insieme al suo ex allenatore, mentore e soprattutto scopritore: Carlo Mazzone. L'ex capitano della Roma era molto affezionato a quel mister che, prima di ogni altro, era riuscito a capire, intuire e far sfogare il grande talento di quello che sarebbe poi diventato "Er Pupone".

Francesco Totti ha scritto: «Sei e sarai sempre nel mio cuore.

Il saluto di Giorgia Meloni

Oltre a Francesco Totti, anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero a Carlo Mazzone. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Carlo Mazzone era un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport.

Un grande allenatore, amato da tutti perché ha rappresentato un calcio vicino al popolo e ai suoi tifosi. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi conoscenti. Ci mancherai Carletto».

