«Totti e Ilary si sentono ancora via chat»: ritorno di fiamma in vista? I fan ci sperano, gli esperti si dividono

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati ormai da diverso tempo, ma i due continuano a essere al centro del gossip per le relative nuove storie che hanno intrapreso. L'ex capitano della Roma, infatti, fa coppia fissa con Noemi Bocchi mentre la conduttrice romana è innamoratissima dell'imprenditore tedesco Bastian Muller. Stando, però, ad alcune voci che si fanno sempre più insistenti nelle ultime ore sui social, i due ex coniugi sarebbero tornati a risentirsi. Inutile dire che i fan sognano un ritorno di fiamma.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme?

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati sposati ben 17 anni e, nell'immaginario comune, formavano una delle coppie più solide dello showbiz, proprio per questo, quando si sono separati, i fan sono rimasti molto sorpresi. Ora, dopo varie peripezie, una separazione alquanto burrascosa per divisione dei beni e quant'altro, è spuntata una nuova indiscrezione secondo cui i due ex avrebbero ricominciato a sentirsi tramite messaggio.

A riportare tale notizia sono gli esperti di gossip: Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica. La prima ipotizza un clamoroso riavvicinamento, mentre il secondo, stando a quanto riportato una fonte vicina all'ex coppia, dice che si starebbero risentendo per motivi familiari e per dare serenità ai figli. Il terzo concorda con Venza: Ilary e Totti escluderebbero un ritorno di fiamma, ma desidererebbero essere quanto più sereni possibile per Cristian, Chanel e Isabel.

Le vacanze di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nel frattempo, Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno godendo le loro vacanze. La conduttrice è stata in Brasile con Bastian Muller e, poi, a Londra con la sorella e le amiche, mentre, il Pupone ha visitato Los Angeles insieme a Noemi Bocchi e figli.

