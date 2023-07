Ilary Blasi e la foto con giubbotto e casco a mo di "palla di discoteca": ma dove si trova?

di Redazione web

Ilary Blasi è partita alla volta di una nuova avventura con la sorella Melory e alcune amiche, anche se, non ha svelato la destinazione del suo viaggio. La conduttrice romana ha trascorso alcuni giorni a Roma dopo la romantica vacanza in Brasile con il suo compagno Bastian Muller. Durante il suo breve soggiorno nella Capitale si è goduta appieno le giornate insieme alla sua bambina Isabel.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Pantaloni neri lunghi, giubbotto simil jeans, occhiali da sole e casco a mo di "palla da discoteca". Si è messa in posa così, Ilary Blasi nella sua ultima storia Instagram in cui lascia qualche indizio ai fan ma ai quali non rivela ancora il luogo in cui si trova. I follower della conduttrice romana, dopo avere visto l'immagine, credono che si trovi in un posto non proprio caldo, dato il suo abbigliamento. Ma dove, però? Infatti, proprio nelle scorse ore, Ilary e compagne hanno preso un aereo e quindi, sicuramente, la destinazione non è proprio dietro l'angolo. Se c'è, però, una cosa che i fan della conduttrice avevano indovinato, era il fatto che sarebbe ripartita di nuovo dopo la vacanza con Bastian.

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi è molto attiva sui propri profili social ma, nonostante questo, è anche molto riservata.

