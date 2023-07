Ilary Blasi e Bastian, scalata al Cristo Redentore di Rio de Janeiro: «Sei la migliore fotografa del mondo»

di Redazione web

Ilary Blasi e il suo Bastian Muller stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro dove stanno scattando tantissime foto e postando moltissimi video. I due sembrano essere più innamorati che mai e la conduttrice che non dovrebbe più condurre L’Isola dei Famosi sembra avere occhi e testa solo per il suo fidanzato che, nelle sue storie Instagram, la prende in giro scherzosamente.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Nelle sue ultime storie Instagram, Ilary Blasi ha mostrato ai suoi follower ciò che lei e il suo compagno Bastian hanno fatto oggi, mercoledì 5 luglio. La coppia è andata a visitare uno dei luoghi più famosi e iconici di Rio de Janeiro, ovvero il Cristo Redentore e lì ha scattato diverse foto e incontrato alcuni simpatici "amici".

Ilary, infatti, in alcuni dei video che ha pubblicato sta cercando di dare da mangiare a una scimmietta che è già indaffarata ad abbuffarsi con altri pezzettini di mollica. Inoltre, la conduttrice ha, poi, postato due foto insieme a Bastian proprio ai piedi della grande statua.

La battuta di Bastian Muller a Ilary Blasi

Bastian Muller ha ripostato nelle sue storie le immagini che lo ritraggono in compagnia di Ilary Blasi e ha, poi, pubblicato anche una serie di scatti che non sono proprio riusciti bene.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 22:00

