Ilary Blasi, vacanza in Brasile con dolce dedica alla mamma: «Ti voglio tanto bene»

di Redazione web

Ilary Blasi, in questo momento, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Rio de Janeiro in Brasile insieme al suo compagno Bastian Muller. Proprio nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato una foto con l'imprenditore tedesco che non si vedeva nelle sue storie da qualche tempo. I fan della conduttrice stavano cominciando a preoccuparsi, anche se, in realtà, non c'erano stati segnali di crisi. Comunque sia, anche dall'altra parte del mondo, la mamma è sempre la mamma e Ilary le ha dedicato delle dolci parole.

Ilary Blasi, "mistero Bastian" risolto: spunta il selfie. «Più innamorati che mai»

Francesco Totti, il romantico selfie con i figli (e poi con Noemi Bocchi): «Siamo perfetti per davvero»

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si scatta un selfie insieme alla mamma mentre la bacia sulla guancia. La conduttrice romana ha scritto: «A te che ci sei sempre, tanti auguri mamma, ti voglio tanto bene», aggiungendo un cuore rosso. Ilary, quindi, sta "festeggiando" a distanza, visto che si trova in Brasile, il compleanno della mamma alla quale è molto legata.

La presentatrice, ora, sta, però, pensando solo a rilassarsi e ha occhi esclusivamente per il suo Bastian Muller con il quale fa coppia fissa ormai da diverso tempo. Insieme, i due hanno visitato vari Paesi del mondo, lo scorso inverno, ad esempio, sono stati in Thailandia.

Ilary e Bastian piccioncini

Ilary Blasi e Bastian Muller si stanno godendo una vacanza da piccioncini e, infatti, i figli della conduttrice sono con papà Francesco Totti negli Stati Uniti, con loro c'è anche Noemi Bocchi insieme ai suoi bambini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA