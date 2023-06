Ilary Blasi dorme in auto prima della diretta de L'Isola dei Famosi. Gli amici la prendono in giro: «È incredibile»

di Redazione web

Ilary Blasi si sta preparando a condurre le ultime due puntate dell'Isola dei Famosi. Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale del reality show, mentre, lunedì 19 giugno, la finalissima che decreterà il vincitore del programma ambientato in Honduras. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice, i suoi amici la prendono scherzosamente in giro.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Nelle ultime storie Instagram che Ilary Blasi ha postato sul proprio profilo si trova in auto con due suoi amici che scherzano in modo affettuoso sul suo aspetto impeccabile in ogni situazione. La conduttrice, infatti, ha i capelli raccolti in uno chignon improvvisato e spettinato, non è truccata ed è visibilmente stanca. Ilary è appoggiata al sedile dell'auto e i suoi compagni di viaggio la inquadrano e dicono: «Ma come è possibile che sia fi** anche quando dorme? È davvero una cosa incredibile».

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi è abbastanza discreta e, infatti, sui propri canali social non posta moltissime storie o foto, anche se, negli ultimi tempi sta aggiornando il suo profilo con scatti nuovi. Le storie con Bastian, invece, sono molto rare ma è solo perché la conduttrice desidera mantenere alta la sua privacy.

