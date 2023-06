Isola, Cristina Scuccia e il messaggio per il suo amore: «Non vedo l'ora di rivederti». Quel dettaglio intenerisce i fan

di Redazione web

L'Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre di più al suo epilogo: lunedì 19 giugno, infatti, è fissata la finalissima, mentre, domani, venerdì 16 giugno, si recupererà la semifinale non trasmessa a causa del lutto per la morte di Silvio Berlusconi. I naufraghi ancora in gioco stanno, quindi, tirando le somme dei propri percorsi e cominciano a pensare a ciò che li aspetterà una volta rientrati in Italia. Cristina Scuccia ha parlato con Pamela Camassa del suo amore segreto.

Il dialogo tra Cristina Scuccia e Pamela Camassa

Cristina Scuccia e Pamela Camassa si trovavano sulla zattera lontano dalla riva di Playa Fantasma, quando si sono lasciate andare ad alcune confessioni. L'ex Suor Cristina è tornata a parlare del suo amore: «Mi manca tutto, anche i momenti più semplici, quando siamo così che mi guarda e ride e gli occhi diventano a mandorla. Io odiavo questa persona ma, un giorno, abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati».

Pamela, poi, chiede a Cristina: «Ma vi siete già detti "ti amo"?» e lei, con un sorriso, conferma. Infine, Cristina conclude dicendo: «Spero mi mandi qualche segnale».

Il confessionale di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, in seguito, durante un confessionale ha detto: «Ciao amore come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però, ecco, io sono arrivata quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l'ora di vederti». Cristina, poi, continua dicendo: «Io sono molto dura, ad esempio, anche per dire "ti voglio bene", ci metto tanto tempo e quindi se mi sono dichiarata è perché l'ho sentito davvero».

