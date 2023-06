Cristina Scuccia al Gf Vip dopo l'Isola? L'ipotesi stuzzica. E lei risponde così

di Redazione web

Cristina Scuccia è sicuramente stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La naufraga, con la sua tenacia, trasparenza e umiltà ha conquistato il pubblico del reality show che, nel corso delle puntate, ha imparato ad apprezzarla sempre di più. Proprio per questo, non è da escludere che, una volta tornata dall'Honduras, Cristina possa prendere parte a un altro programma televisivo come, ad esempio, il GfVip.

Cristina Scuccia e il GfVip

Cristina Scuccia, al momento, è ancora in gara all'Isola dei Famosi: l'ex suora si sta contendendo la vittoria insieme agli altri naufraghi rimasti. La concorrente ha stretto un bel rapporto di amicizia con Gian Maria Sainato, con il quale, più di qualche volta, si è confrontata su vari argomenti. L'influencer, chiacchierando con l'amica, le ha chiesto se avesse intenzione, una volta finito il reality show, di prendere parte a un altro, ad esempio, il GfVip. Cristina ha, quindi, risposto: «Io al Gf? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello, sono sincera». Quindi, almeno per il momento, sembra che Cristina abbia chiuso con i programmi televisivi come i reality.

Cristina Scuccia e il suo percorso all'Isola

Cristina Scuccia ha più volte ripetuto che il suo percorso all'Isola dei Famosi è stato molto formativo, un modo per superare alcuni limiti e barriere che si era autoimposta. Ad esempio, per lei non è stato facile e immediato indossare il bikini oppure mettersi in gioco in varie situazioni. Durante questo percorso, Cristina è riuscita a scoprire altri lati del proprio carattere.

