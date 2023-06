Ilary Blasi e gli opinionisti dell'Isola: «Vladi sempre sul pezzo, Papi è una mina vagante. Futuro? Non faccio progetti»

di Redazione web

Ilary Blasi è una delle conduttrici preferite dal pubblico di Canale 5 che, ogni lunedì, la segue con molto entusiasmo all'Isola dei Famosi, che, a breve, terminerà anche questa stagione. La presentatrice non è da sola, però, alla guida del reality show ambientato in Honduras: ad accompagnarla, infatti, ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, sempre presenti in studio. Proprio su di loro, Ilary ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Ilary Blasi conduce l'Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria e a Enrico Papi, i suoi opinionisti. In una recente intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni ha detto: «Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Lui è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti. Vladi è "sul pezzo" in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia». Alcune settimane fa, proprio dopo le prime puntate, si vociferava di una rottura tra Ilary Blasi ed Enrico Papi che, era ritenuto anche dai social, un po' troppo esuberante per il suo ruolo da opinionista.

I progetti futuri di Ilary Blasi

All'interno della sua intervista a Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha, poi, risposto a una domanda riguardante la prossima edizione dell'Isola dei Famosi: «No, per due mesi non penso a niente. Hai visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti».

