Isola, Gian Maria Sainato e le sue pene in famiglia: «Non parlo con mio papà da 11 anni»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è quasi giunta al suo epilogo: lunedì 19 giugno, infatti, si disputerà la finale e i naufraghi, ancora rimasti in gioco, sono pronti a giocarsi la vittoria. Oltre alle liti (che sono all'ordine del giorno) per il cibo, il fuoco e le capanne, i concorrenti si stanno lasciando andare anche a confessioni più profonde e, nelle scorse ore, Gian Maria Sainato ha raccontato l'infanzia e l'adolescenza difficile a causa del rapporto con il papà.

Isola, Cristina Scuccia mette Mazzoli nel mirino: «Amicizia con Helena? Ecco il vero motivo»

Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: «Ma chi sei, Kim Kardashian?». Cos'è successo

La confessione di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato si è lasciato andare a una confessione a cuore aperto con i suoi compagni di viaggio. Il modello ha detto: «Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia. Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere». Gian Maria non ha specificato il tipo di problema di cui soffre il padre, ma ha, poi, continuato dicendo: «Non gli parlo da tanti anni.

Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: «Ma chi sei, Kim Kardashian?». Cos'è successo

La delusione di Gian Maria

Infine, Gian Maria Sainato ha concluso dicendo: «Sono arrabbiatissimo e deluso. Sono nato in quel problema e dall’infanzia all’adolescenza ho dovuto convivere. Poi a 18 anni sono scappato a Milano. Sono fuggito da quel problema perché non ne potevo più. Sarei il primo a tornare a parlare con lui se si iniziasse a curare davvero. A scuola vedevo le altre famiglie unite e provavo gelosia. Ormai sono 11 anni che non parlo con lui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA