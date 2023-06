Isola dei Famosi, Helena Prestes e la lite con Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero: «Cagnolina bastonata»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo e proprio per questo, ormai, i naufraghi non "si nascondono" più: se devono dire qualcosa lo dicono. Ecco perché, a Playa Fantasma, le liti sono sempre più frequenti e una delle protagoniste di tali discussioni è quasi sempre Helena Prestes che, nelle scorse ore ha litigato con Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, con i quali aveva già avuto da ridire in passato. Ma andiamo con ordine.

Il pensiero di Pamela e Andrea su Helena

Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ha più volte detto e anche dimostrato, di voler sepellire l'ascia di guerra con i suoi colleghi naufraghi. Così, proprio nelle scorse ore, si è rivolta ad Andrea Lo Cicero al quale ha chiesto un chiarimento in merito al loro rapporto. Pamela Camassa, però, era presente e ha commentato dicendo: «Che falsità. Ha fatto questo switch da cagnolina bastonata e adesso è peace and love con tutti. Secondo me a lei non frega niente di stare con noi. Il suo avvicinamento è finto». Andrea le ha, quindi, risposto: «Sì, perché adesso è da sola».

La lite tra Pamela, Andrea ed Helena

Helena Prestes ha, quindi, spiegato il motivo per cui si era allonata dal gruppo: «Io non mi sono sentita a mio agio a mangiare con persone che parlano male di me, per questo mi sono isolata. Poi, peso poco e devo mangiare». Quindi, Andrea Lo Cicero ha risposto: «Ma non me ne fo**e niente, io peso 100 chili e devo mangiare. Ho perso 20 chili». Infine, è intervenuta anche Pamela Camassa: «Lei pensa al cibo, non gliene frega niente delle persone». In seguito alla discussione, Helena ha pianto e Marco Mazzoli, con il quale ha chiarito nei giorni scorsi, le si è avvicinato per consolarla.

