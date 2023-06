Isola, Cristina Scuccia mette Mazzoli nel mirino: «Amicizia con Helena? Ecco il vero motivo. Lui punta a vincere»

di Redazione web

All'Isola dei Famosi la tensione tra i naufraghi è sempre più alta. Il motivo principale delle discussioni che avvengono a Playa Fantasma è sicuramente il cibo, anche se, ultimamente, anche l'atteggiamento di certi concorrenti ne ha fatti innervosire altri. Cristina Scuccia, ad esempio, come anche Pamela Camassa, nutre dei dubbi nei confronti di Marco Mazzoli e del suo avvicinamento ad Helena Prestes, dopo che, i due hanno litigato in diverse occasioni.

La riflessione di Cristina Scuccia

Lunedì andrà in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi: i naufraghi rimasti in gara sono sempre più vicini al traguardo (la finale è fissata per lunedì 19 giugno) e ora tutti lottano per la vittoria. Cristina Scuccia è una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione del reality show e, nelle ultime ore, durante un confessionale, ha espresso i suoi dubbi riguardo l'avvicinamento di Marco Mazzoli ad Helena Prestes: «Capisco accoglierla, umanamente parlando. Però sto vedendo cose strane. Ho visto persone prenderla in giro, farle le smorfie, i versi. Si può cambiare punto di vista, però…Io con Helena ci parlo, ma faccio fatica, l'ho sempre detto. Questo avvicinamento tra Marco ed Helena, mi sa un po' di strategia l'uno verso l'altro. Helena perché è in nomination, Marco perché punta alla vittoria e quindi, in qualche modo, punta a trasferire messaggi di umanità, quando fino a una settimana fa, si dicevano le cose peggiori.

Il percorso di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia è uno dei naufraghi preferiti del pubblico dell'Isola dei Famosi perché, in queste settimane di permanenza in Honduras ha dimostrato di avere molto coraggio e di essere sempre coerente con le sue idee e i suoi pensieri.

