«Mio marito era depresso e mi ha convinta a partorire un figlio: ho perso il lavoro e divorziato ma sono felice di tutte le mie scelte»

Oggi ha 37 anni, un figlio di due, un divorzio alle spalle, non ha un lavoro e vive nella sua casa d'infanzia. Di certo non è così che avrebbe immaginato la sua vita, in passato, troppo al verde per potersi permettere le bollette o l'affitto senza l'aiuto di coinquilini. Cat Jones si è dedicata a una maternità scelta per pressioni esterne (la depressione di suo marito) e per l'amore nei confronti del suo partner, e nonostante queste circostanze ha trovato la sua felicità e non rimpiange le decisioni prese.

Nessuna carriera con uno stipendio stellare, nessun viaggio o serata alcolica avrebbe potuto darle ciò che essere madre le ha dato. Non è certamente un sentimento universale, ma dimostra ancora una volta come non tutto il male venga per nuocere. La felicità, d'altronde, non è insita nel seguire i gradini, tutti uguali e uguali per tutti, scolpiti per noi dalla società, ma nel trovare la propria dimensione e permettersi di viverla con gioia.