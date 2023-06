Isola, Cecchi Paone torna a parlare del suo ritiro: «Grande equivoco con Ilary. Ma non erano quelli i patti»

di Redazione web

Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, alla quale ha partecipato insieme al fidanzato Simone Antolini. Il giornalista si è, però, ritirato perché ha seguito il compagno che non stava molto bene. Ora, dopo alcune settimane, è tornato a parlare di ciò che è accaduto e dell'equivoco con Ilary Blasi, mettendo a confronto la discussione che qualche tempo prima aveva avuto con Simona Ventura, che conduceva il reality quando vi partecipò per la prima volta. Era il 2007.

Le dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un'intervista a Superguida Tv dove ha parlato del suo ritiro dall'lsola dei Famosi: «Se sono insofferente alle regole, visto lo scontro con Simona Ventura e quello con Ilary Blasi? Assolutamente no. Per me le regole sono fondamentali. Con Simona Ventura non c’era stata una discussione sul regolamento. Dopo quello scontro in diretta, tra noi è nata una bella amicizia. Io uso i reality per continuare a veicolare dei contenuti per me molto importanti. In quell’occasione avevo spiegato a Simona che non potevo bruciare la faccia delle persone perché simbolicamente richiamavano brutte pagine di storia come la Shoah ebraica o i roghi degli eretici.

L'equivoco con Ilary Blasi

Infine, Alessandro Cecchi Paone chiarisce l'equivoco avuto con Ilary Blasi: «Con Ilary invece c’è stato un equivoco più grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo».

