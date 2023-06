Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia: «L'avvicinamento tra Marco ed Helena è pura strategia»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è entrata nel suo vivo e i naufraghi iniziano a parlare di prime strategie e a confrontarsi sui comportamenti dei "colleghi". Così, hanno fatto anche Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia che pensano che l'atteggiamento molto amichevole di Marco Mazzoli nei confronti di Helena Prestes (con la quale ha avuto moltissime discussioni), sia un po' sospetto.

Il dialogo tra Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia

Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia hanno espresso le proprie opinioni in merito all'avvicinamento di Marco Mazzoli ed Helena Prestes. Il modello ha detto: «Mi sembra un po' strano il tutto, cioè nei giorni scorsi peste e corna da parte di tutti e due, mentre adesso, peace and love». Cristina ha, quindi, risposto dicendo: «Sì, anche io sto vedendo cose strane, che non capisco. Questo avvicinamento tra Marco ed Helena mi sa un po' di strategia.

L'opinione di Pamela Camassa

Anche Pamela Camassa è d'accordo con i dubbi espressi da Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia. La showgirl ha preso una posizione ben precisa e a riguardo ha detto: «Io rimango coerente alla mia idea, Helena è una persona che non mi piace».

