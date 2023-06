Marco Mazzoli smaschera uno dei naufraghi de L'Isola dei famosi: «In un altro reality hai detto di aver finto»

di Redazione Web

Marco Mazzoli smaschera uno dei naufraghi de L'Isola dei famosi. Il conduttore de Lo Zoo di 105 si sta distinguendo nel reality creando delle dinamiche che danno linfa al programma, ma anche per le sue interviste e per la capacità di dire le cose in modo diretto, a volte anche smascherando i suoi compagni di avventura. Questo è quanto accaduto con Gian Maria Sainato, al quale Mazzoli ha chiesto del suo orientamento e delle sue vecchie storie con uomini e donne.

La frecciatina di Mazzoli

Mazzoli ha però aggiunto che Sainato gli avrebbe confessato di aver finto in un altro programma che ha fatto in passato. «Hai detto che in un programma vecchio hai finto e che non eri così ricco e che non facevi quella vita davvero. Che poi a prescindere da quello, ce ne sono tanti di ricchi farlocchi. Gente magari con il cognome pomposo, ma che poi sotto sotto è tutto diverso. Questa cosa dell’ostentare è nata con i trapper che dovevano copiare un po’ lo stile americano. Quindi era tutto soldi, gioielli, macchine di lusso», spiega Mazzoli, ma Gian Maria si giustifica: «Ho vissuto in un certo modo, ma sono cambiato. Poi quando mi sono rivisto in quel programma, dalla televisione ho rivisto anche loro e mi sono detto ‘io non sono quello’. Poi, un mondo finto quello del lusso e quello della moda e io sono andato in crisi e mi sono detto ‘stai sbagliando Gian Maria’. E a quel punto è venuto fuori il vero Gian Maria».

La replica di Sainato

Sainato vuole precisare alcune cose sulla sua famiglia: «La mia è una famiglia molto normale e io ho voluto tornare alle mie radici e tornare così in un mondo che mi faceva stare meglio».

